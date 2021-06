Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierte Radfahrerin bei Sturz verletzt

Hamm-Osten (ots)

Am Sonntag, 13. Juni, wurde eine 52-jährige Radfahrerin bei einem Sturz auf der Ostenallee, unweit der Josef-Schlichter-Allee, verletzt. Gegen 18.30 Uhr befuhr sie mit ihrem Fahrrad den nördlichen Radweg der Ostenallee in Fahrtrichtung Westen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam. Hierbei verletzte sie sich und wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Dort musste sie auch eine Blutprobe abgeben. Es entstand geringer Sachschaden.(mw)

