Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gegenverkehr überfahrt Mittellinie - Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 12. Juni, gegen 9 Uhr, kam es infolge eines Ausweichmanövers zu einem Verkehrsunfall auf dem Caldenhofer Weg. Als eine 54-jährige Frau aus Hamm mit ihrem Citroen auf dem Caldenhofer Weg in Fahrtrichtung Osten fuhr, kam ihr auf ihrer Fahrbahn ein unbekanntes weißes Fahrzeug entgegen. Der vermutliche Kleinwagen überfuhr die Mittellinie unweit der Kreuzung zum Schleppweg und kam auf die Fahrbahn der Citroen-Fahrerin. Mit einer Lenkbewegung konnte die 54-Jährige ausweichen, kollidierte aber in der Folge mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Der weiße Kleinwagen flüchtete daraufhin vom Unfallort. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt - der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 5.500 Euro. Der Citroen und der geparkte Mercedes mussten abgeschleppt werden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Hinweise auf den oder die Unfallverursacherin nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell