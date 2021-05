Polizei Braunschweig

POL-BS: Anwohner halten Einbrecher fest

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

22.05.2021, 11:00 Uhr

Ein Einbrecher gelangte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses und brach dort in diverse Kellerabteile ein. Hierbei wurde er durch Anwohner bemerkt und an der Flucht gehindert. Die Polizei nahm den Mann fest.

Am Samstagmittag wurde in der Guntherstraße ein 37-jähriger Mann durch Anwohner dabei bemerkt, wie er im Keller eines Mehrfamilienhauses in diverse Kellerabteile eingebrochen war und bereits sein Diebesgut im Flur zum Abtransport bereitgestellt hatte. Zuvor hatte er, wie sich später herausstelle, bereits versucht in eine Wohnung des Hauses einzubrechen. Auf Nachfrage durch die Anwohner versuchte der Mann zu flüchten. Die Anwohner stellten sich ihm in den Weg, bis die zwischenzeitlich alarmierte Polizei eintraf. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und befragte Zeugen. Der einschlägig vorbestrafte Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Einbruchsdiebstahls und versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell