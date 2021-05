Polizei Braunschweig

POL-BS: Nachtrag zur Pressemeldung: Brand einer Haustür eines Mehrfamilienhauses

Braunschweig (ots)

Braunschweig, westliches Ringgebiet

23.05.2021, 01:30 Uhr

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht am 23.05.2021 in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 01:35 Uhr verdächtige Beobachtungen am Frankfurter Platz/Frankfurter Straße und Umgebung gemacht haben, sich telefonisch unter 0531 476 2516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell