Polizei Braunschweig

POL-BS: Brand einer Haustür eines Mehrfamilienhauses

Braunschweig (ots)

Braunschweig, westliches Ringgebiet

23.05.2021, 01:30 Uhr

Durch Anwohner wurde eine brennende Haustür gemeldet. Diese konnte schnell durch die Polizei gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses eine brennende Hauseingangstür. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung, insbesondere im Hausflur des Hauses. Durch die ersten Polizeibeamten vor Ort konnte der Brand der Tür zunächst mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden. Nach Eintreffen der Feuerwehr, übernahm diese die Brandbekämpfung. Zur Ermittlung der Brandursache wurden durch die Polizei Spuren am Brandort gesichert. Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Der Schaden an der Tür beläuft sich zurzeit auf ca. 1000EUR Bei dem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße handelt es sich um eine Anlaufadresse der hiesigen rechten Szene, weshalb unter anderem der Staatsschutz eingeschaltet wurde.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell