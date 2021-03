Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Offenbach von Samstag, den 13.03.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Serie von Autoaufbrüchen in Bad Soden-Salmünster

Bereits in der Nacht zum Freitag zogen bislang unbekannte Diebe durch den Stadtteil Bad Soden und brachen insgesamt sechs Pkw auf. Die Tatorte verlaufen von der Kantstraße im Westen, quer durch den Ort bis zur Drosselstraße im Osten. Die betroffenen Autos waren sowohl auf Grundstücken, als auch am Straßenrand geparkt. In allen Fällen wurde je eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen Bargeld, Wertgegenstände oder das Navigationsgerät. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06051 - 8270 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 13.03.2021, Carlos Mußgang, PvD

