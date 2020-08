Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

In der Zeit zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und heute 05:30 Uhr warfen unbekannte Täter die Scheibe an einem Bagger an der Straße Am Steinwerk ein. Die Täter versuchten ein Funkgerät zu entwenden. Außerdem wurde ein Container aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Herten

Am Mittwoch zur Tageszeit hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Kaiserstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zwischen Montagvormittag und Mittwochmittag hebelten unbekannte Täter eine Bürotür an der Antoniusstraße auf. Aus den Büroräumen wurde Bargeld entwendet. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor. An der Tür entstand Sachschaden.

Datteln

Zwischen Dienstag kurz vor Mitternacht und Mittwochnachmittag drückten unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster zu einem Gastronomiebetrieb an der Sankt-Vincenz-Straße auf. Eine Kassenschublade wurde entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell