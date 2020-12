Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rettungswagen kollidiert mit Fahrrad - Ein Schwerverletzter

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Charlottenplatz ist am Dienstagnachmittag (08.12.2020) ein 73 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Der 73-Jährige fuhr gegen 14.05 Uhr auf seinem Fahrrad von der Straße Planie in Richtung Charlottenstraße. Auf Höhe des Charlottenplatzes erfasste ihn ein 24- jähriger Fahrer eines Rettungswagens, der ohne Sondersignal in gleicher Richtung unterwegs war. Die vor Ort anwesenden Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den schwerverletzten Mann und brachten ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund Tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell