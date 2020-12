Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mann mit mehreren Haftbefehlen festgenommen

Stuttgart-FeuerbachStuttgart-Feuerbach (ots)

Verkehrspolizisten haben am Montagnachmittag (07.12.2020) nach einer Verkehrskontrolle in der Heilbronner Straße einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, gegen den mehrere Haftbefehle bestanden. Die Beamten wollten gegen 16.00 Uhr einen in Richtung Stadtmitte fahrenden Ford sowie die beiden Insassen einer Kontrolle unterziehen. Noch bevor das Fahrzeug angehalten hatte, stieg der Beifahrer aus dem Fahrzeug aus und versuchte zu flüchten. Die Beamten nahmen daraufhin den 26-Jährigen sowie den 33 Jahre alten Fahrer des Ford fest. Bei der anschließenden Überprüfung bemerkten sie, dass gegen den 26-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der Falschaussage bestanden. Der 33-Jährige soll nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein und das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben. Darüber hinaus verfügte das Fahrzeug nicht über einen Versicherungsschutz. Der 33-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Der 26 Jahre alte wohnsitzlose kosovarische Staatsangehörige, der sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten soll, wurde aufgrund des Vollstreckungshaftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell