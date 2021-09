Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Recklingsen - Gegen Baum geprallt

Welver (ots)

Am Mittwoch (22. September), gegen 06.15 Uhr, befuhr eine 34-jährige Erwitterin mit ihrem Wagen die Recklingser Straße zwischen Berwicke und Recklingsen. Circa 500 Meter vor dem Ortseingangsschild von Recklingsen prallte sie mit ihrem Auto gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Frontairbags aus. Die 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie gab zuvor an, dass sie "etwas" auf der Straße gesehen habe, daraufhin sei sie ausgewichen und gegen den Baum geprallt. Nähere Angaben zu dem, was auf der Straße gelegen haben soll, konnte sie nicht machen. (reh)

