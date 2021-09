Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht in der Filzenstraße

Soest (ots)

In der Filzenstraße kam es zwischen Sonntag, 8 Uhr, und Montag (20. September), 7 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bilanzierte an einem schwarzen BMW einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der Anzeigenerstatter fuhr mit seinem Wagen, noch vor der Anzeigenerstattung bei der Polizei in eine Waschanlage, um den Unfallschaden besser beurteilen zu können. Hiervon rät die Polizei grundsätzlich ab, da kleinste Lackpartikel vom Unfall-verursachenden Fahrzeug des Flüchtigen vernichtet und zur Identifizierung nicht mehr herangezogen werden können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

