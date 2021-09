Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer mit über 2 Promille fährt bei Rot

Soest (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung stand mit einem Streifenwagen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. September), um 00.29 Uhr, bei Rotlicht an der Ampelanlage am Lübecker Ring. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr ein vor ihnen befindliches Auto los. Kurz darauf querte ein 24-jähriger Soester mit seinem Pedelec bei "Rot" zwischen dem ersten Wagen und dem Streifenwagen die Straße. Als die Beamten ihn zur Rede stellten, fielen ihnen seine schwankende Haltung und der Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit knapp über 2 Promille und der Fahrt zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus. Als Grund für die "Rotlichtfahrt" gab der Fahrradfahrer sein dringendes Bedürfnis zum Toilettengang an. Dem konnten die Beamten noch vor der Blutprobe auf Wache entsprechen. (reh)

