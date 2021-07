Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in 17109 Demmin (LK MSE)

Demmin (ots)

Am 22.07.2021 gegen 16:55 Uhr kam auf in der Devener Straße (B110) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 66-jährige Fahrzeugführer eines PKW Renault die Devener Straße aus Richtung Dargun kommend in Richtung Rosestraße. Mit im Fahrzeug befanden sich seine 63-jährige Ehefrau und der 8-jährige Enkel. Plötzlich kam der 66-Jährige aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrspur ab und fuhr frontal mit dem im Gegenverkehr befindlichen PKW Skoda einer 38-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. Hierbei wurden alle vier Insassen in den beiden Fahrzeugen so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus von Demmin gebracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Da beide Fahrzeug nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme für 2 Stunden voll gesperrt werden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

