Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche beschädigen Hallenbad

Ludwigshafen (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren wurden am Donnerstag (08.10.2020) von der Polizei gestellt, nachdem sie zuvor ein Parkdeck und ein Hallenbad mit Farben beschmierten. Gegen 17.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass drei Jugendliche ein Parkdeck in der Comeniusstraße mit Farbe beschmieren. Einige Zeit später rief ein weiterer Zeuge bei der Polizei an und meldete Jugendliche, die das Hallenband in einer Schule in der Hermann-Hesse-Straße mit Farben beschädigen. Dort trafen die Polizei auch die drei Jugendlichen an. Alle drei wurden anschließend den Eltern übergeben. An beiden Gebäuden entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

