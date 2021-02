Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Lack zerkratzt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom 22.02.2021 etwa 20:00 Uhr bis 23.02.2021 gegen 11:30 Uhr befand sich das Fahrzeug des Geschädigten, ein grauer Opel in der Schmiedgasse. Zunächst bemerkt der Halter des Fahrzeugs, dass weniger Luft in den Reifen ist als zuvor. Anschließend erkennt er Kratzer im Lack des Fahrzeugs. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Aufgrund der laufenden Ermittlungen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung und sucht Zeugen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

