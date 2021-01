Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat aufgebrochen - Farbpatrone löst aus

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Farbpatrone eines Zigarettenautomaten im Barbarossaring hat ausgelöst, als sich Diebe zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag an dem Automaten zu schaffen machten. Mit brachialer Gewalt versuchten die Täter den Automaten aufzubrechen. Ihr Vorhaben scheiterte. Eine Farbkartusche, die den Automaten sicherte, löste aus. Die Polizei ermittelt wegen des Aufbruchs. Die Analyse gesicherter Spuren, unter anderem die Auswertung einer Videoaufzeichnung, dauert an. Darüber hinaus bittet die Polizei um Hinweise: Wem sind zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, Personen im Barbarossaring aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell