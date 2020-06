Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Motorrad fällt, wegen der Unachtsamkeit eines Autofahrers

Sprockhövel (ots)

Am Freitag wartet ein 49-jähriger Essener mit seinem Krad und Sozia verkehrsbedingt an der Einmündung Quellenburgstraße / Mittelstraße. Er beabsichtigte nach links auf die Mittelstraße einzubiegen. Hinter dem Motorradfahrer stand zeitgleich ein 56-jähriger Sprockhöveler mit seinem Pkw. Beim Anfahren, touchierte er mit seinem Volvo den rechtsseitig am Krad befindlichen Koffer. Dieser quetschte das rechte Bein der 48-jährigen Sozia, sowie das rechte Bein des Fahrers ein. Die BMW fiel um, der Fahrer und seine Sozia wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell