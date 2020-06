Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Motorradunfall in Bredenscheid

Hattingen (ots)

Am Samstagnachmittag befährt eine 31jährige Bochumerin mit ihrem Krad die Elfringhauser Straße in Bredenscheid. Aus noch ungeklärter Ursache kommt sie in einer Linkskurve, Fahrtrichtung Wodantal, von der Fahrbahn ab. Sie prallt mit ihrer Suzuki gegen die rechte Leitplanke und stürzt einen Abhang hinunter. Hier bleibt sie circa 15m unterhalb der Fahrbahn zunächst, augenscheinlich schwer verletzt liegen. Durch die eingesetzten Rettungskräfte wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Dieses konnte sie nach gründlicher Untersuchung leicht verletzt verlassen. Zur Abklärung der genaueren Unfallursache wurde das Motorrad vor Ort sichergestellt.

