Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Vollsperrung Werler Landstraße bei Ampen - Verkehrsunfall mit Personenschaden (Nachtragsmeldung)

Soest (ots)

Drei Leichtverletzte und circa 13.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer Verkehrsunfallaufnahme am Mittwoch (22. September) auf der Werler Landstraße (ehemalige B1) in der Nähe der Zufahrt zur Straße "Am Röllingser Graben". Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 84-jähriger Werler mit seinem Wagen die Werler Landstraße in Richtung Soest. Nach ersten Angaben kollidierte der Werler aufgrund gesundheitlicher Probleme mit seinem Wagen gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden 81-jährigen Autofahrers aus Werl. Anschließend touchiert er einen dahinterfahrenden Wagen, der von einer 79-jährigen Frau aus Wickede geführt wurde. Letztendlich geriet er frontal in den Gegenverkehr und prallte mit dem Wagen eines dahinter befindlichen 25-jährigen Autofahrers aus Ense zusammen. Bei dem Unfall wurden der 84-Jährige, die 79-Jährige und der 25-Jährige leicht verletzt. Mehrere Rettungsfahrzeuge brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Werler Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Sie wurde gegen 14 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell