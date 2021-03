Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Schüren

Dortmund (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung an der Meinbergstraße in Dortmund-Schüren. Hier waren in der Nacht zu Sonntag (7.3.) ein Wohnmobil, eine Mülltonne sowie ein VW Golf angezündet worden. Polizisten stellten in Tatortnähe einen verdächtigen Mann.

Das angezündete Wohnmobil meldeten Hinweisgeber der Polizei zunächst um kurz nach 1 Uhr an der Meinbergstraße/ Röhrenstraße.

Gegen 3.30 Uhr gab es erneute Zeugenhinweise. Diesmal zu einem brennenden Auto sowie zu einer brennenden Mülltonne an der Meinbergstraße/ Untere Pekingstraße. Eine 71-jährige Dortmunderin griff beherzt ein und löschte die brennende Tonne. Zwei weitere Pkw (Skoda und Ford), die neben dem angezündeten Golf standen, zeigten ebenfalls hitzebedingte Lackverschmelzungen und waren beschädigt.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mindestens 25.000 Euro. Polizisten stellten noch in Tatortnähe einen 35-Jährigen aus Dortmund. Nach allen relevanten polizeilichen Maßnahmen wurde der Dortmunder zunächst entlassen. Ob und inwiefern der Mann mit den Bränden in Zusammenhang steht, prüft die Kripo. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Hinweisgeber melden sich gerne beim Kriminaldauerdienst in Dortmund: 0231-132-7441.

