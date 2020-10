Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Reichenbach - Radfahrendes Kind mit Auto kollidiert

Lahr, Reichenbach (ots)

Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen ist ein Mädchen am Dienstagnachmittag nach einer Kollision mit einem Auto davongekommen. Die 11-Jährige fuhr gegen 14:45 Uhr mit ihrem Fahrrad von einem Fußweg in die Adlerstraße ein und stieß dort mit einem herannahenden Opel zusammen. Helfer des Rettungsdienstes waren an der Unfallstelle nicht erforderlich. Beamte des Polizeireviers Lahr bilanzieren den entstandenen Sachschaden auf etwa 1.500 Euro.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell