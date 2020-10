Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Falsche Personalien genannt, Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Eine 18 Jahre alte Rollerfahrerin ist am Montagabend auf der Rosenstraße, kurz nach der Kreuzung zum Weierweg, zu Fall gekommen und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Sie begab sich selbständig zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand dürfte der Hund einer Fußgängerin für den Sturz der Zweiradlenkerin verantwortlich gewesen sein. Der angeleinte Vierbeiner soll kurz vor 20:30 Uhr vom Bürgersteig der Rosenstraße auf die Fahrbahn, direkt vor die herannahende Heranwachsende gesprungen sein. Die 18-Jährige war so zu einem Brems- und Ausweichmanöver gezwungen und verlor in der Folge die Kontrolle über ihren Roller. Laut Schilderung der Verletzten habe ihr die Hundeführerin deren Namen und Adresse genannt. Es stellte sich jedoch heraus, dass die genannten Personalien nicht der Wahrheit entsprachen und die Beamten des Polizeireviers Rastatt nun wegen Unfallflucht ermitteln. Der Hund der gesuchten Fußgängerin soll schwarz-weiß und etwa kniehoch gewesen sein. Die Rasse des Tieres ist bislang unbekannt. Auffallend war die beleuchtete Leine, woran der Hund geführt wurde. Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zur Identität der Hundeführerin geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 07221 761-0 mit den Ermittlern des Verkehrsdienstes Baden-Baden in Verbindung, die die weitere Sachbearbeitung übernommen haben.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell