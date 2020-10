Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, A 5 - Kollision nach Fahrstreifenwechsel - leicht verletzt

Sinzheim (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines fehlerhaften Fahrstreifenwechsels am Dienstagmittag auf der Nordfahrbahn der A 5 bei Sinzheim. Nach bisherigen Feststellungen wollte eine 77 Jahre alter VW-Lenkerin kurz vor 12:45 Uhr von der mittleren auf die rechte Fahrspur wechseln und kollidierte hierbei mit einem dort befindlichen Sattelzug. Die Seniorin musste mit einem Rettungswagen in eine örtliche Klinik gebracht werden, während der Fahrer des Schwergewichts ohne Blessuren davonkam. Das Splitterfeld sowie ausgelaufene Betriebsstoffe erstreckten sich über eine Länge von circa 40 Metern, weshalb der mittlere und rechte Fahrstreifen gesperrt werden musste. Aktuell dauern die Reinigungsarbeiten noch an. Der Rückstau ist mittlerweile auf etwa sechs Kilometer angewachsen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühl unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

