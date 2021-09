Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Firmeneinbrüche

Anröchte (ots)

Gleich zweimal schlugen Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. September) in Anröchte zu. Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Boschstraße ein. Hier wurde zuvor die Scheibe eines Rolltores ausgehebelt. Anschließend entwendeten die Einbrecher Bargeld.

Zwischen 21.30 Uhr und 05.30 Uhr wurde in eine Firma in der Maybachstraße eingebrochen. Auch hier gelangten sie über das Herausbrechen einer Scheibe des Rolltores in das Gebäude. Aus dem Gebäude entwendete elektronische Geräte konnten noch auf dem Firmengelände wieder aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

