Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Mercklinghausstraße

Lippstadt (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Mercklinghausstraße kam es am Mittwoch (22. September), zwischen 14 Uhr und 15 Uhr. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte dort einen braunen Nissan Juke und entfernte sich anschließend, ohne sich bei dem Eigentümer des Wagens oder der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell