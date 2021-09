Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Feueralarm wegen vergessenem Essen (24.09.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen ist es am Freitagnacht in der Schulstraße gekommen. Eine Bewohnerin meldete gegen 0.30 Uhr über den Notruf einen piepsenden Rauchmelder in der Wohnung einer Nachbarin, die auf Klingeln nicht reagierte. Die 65-jährige Nachbarin öffnete schließlich beim Eintreffen der Einsatzkräfte die Türe. Sie gab an Essen auf dem Herd vergessen zu haben, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist. Ein Feuer entstand nicht, sodass die 65-Jährige nach dem ausgiebigen Lüften ihrer Wohnung wieder in diese zurückkonnte. Es entstand kein Schaden.

