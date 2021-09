Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Kontanz) Vorfahrt missachtet (23.09.2021)

Stockach (ots)

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr im Einmündungsbereich der B 313 und der K 6165. Ein von Wahlwies kommender 24-jähriger VW Polo-Fahrer wollte an der Einmündung nach links in Richtung Stockach abbiegen. Hierbei übersah er den auf der Bundesstraße von Stockach in Richtung Espasingen fahrenden 59-jährigen Fahrer eines VW Golf. Der nicht mehr fahrbereite VW Polo musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell