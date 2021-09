Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. KN) Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (23.09.2021)

Singen (ots)

Über 9.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Erzberger Straße ereignet hat. Eine 20-jährige VW-Fahrerin wollte von der Parkgarage Karstadt in die Erzberger Straße einfahren, als zeitgleich eine 44-jährige Fahrerin eines Fiat von der Bahnhofstraße in die Erzbergerstraße einbog. Diese versuchte durch Ausweichen noch ein Zusammenstoß zu verhindern, dies gelang ihr jedoch nicht. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

