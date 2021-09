Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen /Lkr. TUT) - Unfallflucht Obere Straße, 1.500 Euro Schaden - ZEUGEN?

Wurmlingen /Lkr. TUT (ots)

Am Donnerstag hat sich in Wurmlingen zwischen 13 und 16 Uhr eine Unfallflucht ereignet. In dieser Zeit parkte eine 51-Jährige ihren Peugeot im Bereich "Obere Straße". Als sie zum Auto zurückkam, stellte sie einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von rund 1.500 Euro fest.

Wer hat was gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter 07461/941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell