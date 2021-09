Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht /Lkr. TUT) - Unfall mit Auto von Rettungsdienst

Seitingen-Oberflacht /Lkr. TUT (ots)

Am Donnerstagmittag ist es in Seitingen-Oberflacht zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein 23-jähriger Mann war gegen 12:20 Uhr mit einem Auto eines Rettungsdienstes (ohne Sondersignale) auf der Gunninger Straße unterwegs. Ein 72-jähriger KIA-Fahrer wollte von einem Feldweg in die Gunninger Straße einfahren, übersah hierbei das Auto des Rettungsdienstes und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro

