Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt (22.09.2021)

Vöhrenbach (ots)

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr ist ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landesstraße 172 in Richtung Vöhrenbach von der Fahrbahn abgekommen. In einer Linkskurve, kurz nach der Einmündung Linachstraße, kam der 29-Jährige mit seiner BMW von der Straße ab und stürzte in den angrenzenden Straßengraben. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst transportierte das Motorrad, an welchem ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand, ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell