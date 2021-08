Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Unfallflucht mit verletztem Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein Fußgänger am Freitag gegen 22:15 Uhr auf der Marbacher Straße in Beihingen von einem unbekannten Autofahrer angefahren und verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls und den Fahrer des Unfallfahrzeugs. Der Unbekannte, der aus Richtung der Landesstraße 1138 kam und die Murrer Straße in Fahrtrichtung Steinheimer Straße befuhr, wollte nach links in die Marbacher Straße einbiegen. Hierbei erfasste er den 25-jährigen Mann, der gerade die Marbacher Straße überquerte. Anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Ein Zeuge, der auf den Vorgang aufmerksam wurde, eilte dem 25-Jährigen zu Hilfe und brachte ihn in ein Krankenhaus. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Necker unter Tel. 07144 900-0 in Verbindung zu setzen.

