Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Sachschaden von rund 6.000 Euro in der Bodelschwinghstraße entstanden

Ludwigsburg (ots)

Bislang noch unbekannte Täter trieben zwischen Montag 16.45 Uhr und Dienstag 07.30 Uhr in der Bodelschwinghstraße in Ludwigsburg ihr Unwesen. Mit silberner Sprühfarbe beschädigten die Unbekannten die hinteren Kennzeichen eines Citroen, eines Unimog und eines Anhängers. Auf der Frontscheibe des Citroen hinterließen die Täter außerdem eine polizeifeindliche Buchstabenkombination. Des Weiteren kletterten sie über einen Zaun und gelangten so auf das Gelände der "Karlshöhe". Dort besprühten die Täter eine Fensterscheibe. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen und bittet diese sich unter Tel. 107141 18-5353 zu melden.

