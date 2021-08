Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ditzingen gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der zwischen Freitag 15.30 Uhr und Montag 19.30 Uhr in der Straße "Strohgäuring" in Ditzingen einen Mini streifte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

