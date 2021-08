Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 21-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Blutentnahme endete die Fahrt eines 21 Jahre alten Opel-Lenkers am Montagabend in der Fronäckerstraße in Sindelfingen. Der junge Mann, der in Richtung Maichingen unterwegs war, wurde von Beamten des Polizeireviers Sindelfingen gegen 19.40 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle einer Kontrolle unterzogen. Währenddessen bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 21-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass sich der Opel-Lenker vermutlich alkoholisiert hinter das Steuer gesetzt hatte. Weitere Ermittlungen vor Ort förderten zu Tage, dass der Mann außerdem keinen Führerschein besitzt. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und wird mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen müssen.

