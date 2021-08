Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Mehrere Unfälle verursacht

Ludwigsburg (ots)

Ein 66-jähriger, unter Alkoholeinwirkung stehender BMW-Fahrer war am Sonntagvormittag in Bondorf gleich in mehrere Unfälle verwickelt. Zunächst war er gegen 10:30 Uhr aus seiner Hofeinfahrt in Bondorf rückwärts ausgeparkt und hatte den geparkten VW einer Nachbarin beschädigt. Er verständigte die Fahrzeugbesitzerin und setzte anschließend seine Fahrt fort. In der Nebringer Straße beschädigte er auf Höhe des Kreisverkehrs eine Schutzplanke und verließ den Kreisverkehr in Richtung Landesstraße 1184. Hier kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und fuhr anschließend gegen eine Streugutkiste. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern kehrte er wieder zu seiner Wohnanschrift zurück. Eine Zeugin verständigte schließlich die Polizei. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Herrenberg trafen den 66-Jährigen in seinem zwischenzeitlich stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug sitzend an. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel des BMW wurden sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

