Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 04:15 Uhr in der Stuttgarter Straße in Böblingen zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf zwei 20-jährige leicht verletzt wurden. Die beiden jungen Männer waren mit Freunden in der Stuttgarter Straße in Böblingen unterwegs, als sie mit einer dreiköpfigen Personengruppe in Streit gerieten. Ein 21-jähriger soll einen der beiden 20-jährigen hierbei mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und als dieser zu Fall kam, getreten und mit einer Glasflasche beworfen haben. Auch der andere 20-jährige wurde mutmaßlich durch einen Täter aus der Gruppe mit einem Faustschlag verletzt. Als die verständigten Einsatzkräfte des Polizeireviers Böblingen vor Ort eintrafen, ergriff die dreiköpfige Gruppe die Flucht. Eine Streife nahm die Verfolgung auf und konnte zwei der drei Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig festnehmen. Beim dritten Tatverdächtigen soll es sich um einen 18-20 Jahre alten, etwa 165 cm großen Mann handeln, mit einer muskulösen Statur und kurzen Haaren. Er soll ein weißes T-Shirt und ein weißes Hemd getragen haben. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 sucht weitere Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem flüchtigen Täter geben können.

