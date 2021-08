Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Baggermeißel abmontiert.

Ludwigsburg (ots)

Zwei kräftige Personen und ein Transportfahrzeug waren nötig, um zwischen Samstag 18:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr hinter dem ehemaligen Bahnhofsgebäude an einem dort abgestellten Bagger den Meißel abzumontieren und zu stehlen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, zu melden.

