Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Polizeibeamte angegriffen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag rückten Einsatzkräfte des Polizeireviers Herrenberg sowie des Rettungsdienstes in den Haslacher Weg in Herrenberg-Kuppingen aus. Ein mutmaßlich stark unter Alkoholeinfluss stehender 31-jähriger Mann hatte eine feiernde Personengruppe auf einem Feldweg zunächst verbal, schließlich auch körperlich angegangen und war durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fixiert worden. Doch der Mann ließ sich auch durch die hinzugerufenen Kräfte nicht beruhigen, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Hierbei versuchte er gezielt die Polizeibeamten, kurze Zeit später auch einen Sanitäter, anzuspucken. Aufgrund seines körperlichen Zustandes und seiner Alkoholisierung musste er unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Da er während der Maßnahmen eine Polizeibeamtin mit Kraftausdrücken beleidigte, muss er neben einer Anzeige wegen einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte auch mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell