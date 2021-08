Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Geschädigter von Unfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 79-jähriger VW-Fahrer hat am Samstagvormittag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr mit seinem Außenspiegel im Vorbeifahren ein in der Tulpenstraße in Schönaich abgestelltes Fahrzeug gestreift und dabei vermutlich einen Sachschaden verursacht. Er meldete den Schaden anschließend bei der Polizei, die aber kein beschädigtes Fahrzeug finden konnte. Dabei könnte es sich um einen grünen Lkw gehandelt haben. Das Polizeirevier Böblingen bittet nun den betroffenen Fahrzeughalter, der zum fraglichen Zeitpunkt einen Unfallschaden an seinem Wagen feststellte, sich unter Tel. 07031 13-2500, zu melden.

