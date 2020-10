Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Mauer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau;]

Am 11.10.2020, gegen 22:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann zusammen mit seiner Frau und seiner 9-jährigen Tochter die B31 in Richtung Freiburg. In der Löffeltalkurve kommt er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Stützmauer rechts neben der Fahrbahn. Durch die Kollision lösen alle Airbags des Pkw aus. Der Fahrzeuglenker blieb durch den Unfall unverletzt. Die Beifahrerin sowie das auf der Rückbank sitzende Kind wurden jeweils leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro, an der Mauer von ca. 1000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

