Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mehrere Schlaggegenstände bei Jugendlichen beschlagnahmt.

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Am 10.10.2020, gegen 22:30 konnte die Polizei im Rahmen der Streife 6 Personen im Alter von 15 bis 20 Jahren feststellen, die in Lenzkirch vom Kirchplatz kommend auf die Kolumban-Kayser-Straße liefen. Als diese den Streifenwagen erblickten warfen sie mehrere Schlaggegenstände von sich. Die Jugendlichen waren auf dem Weg zurück in den Kurpark, wo sie zuvor von zwei Männern mit einem Baseballschläger sowie einer Glasflasche bedroht worden waren. Dies wollten sie nicht auf sich sitzen lassen.

Durch die Beamten wurden die Schlaggegenständer sichergestellt sowie ein Platzverweis erteilt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

