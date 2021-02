Polizei Düren

POL-DN: Zwei Handtaschen geraubt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Düren (ots)

Im Dezember 2020 und im Januar 2021 kam es zu zwei Raubdelikten in der Dürener Innenstadt. In beiden Fällen waren Frauen die Opfer (siehe Pressemeldungen Polizei Düren vom 18.12.2020 "Handtasche geraubt - Zeugen gesucht!" und vom 09.01.2021 "Fahndung: Handtaschenräuber rannte davon"). Ein Tatverdächtiger sitzt nun in Haft.

Die Zeugenaufrufe der Polizei führten letztlich zum Fahndungserfolg, denn ein Zeuge gab den entscheidenden Hinweis: Ein 21-jähriger Dürener konnte zwischenzeitlich festgenommen werden. Der junge Mann ist der Polizei kein Unbekannter, Angaben zu den Raubdelikten machte er nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

