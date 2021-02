Polizei Düren

POL-DN: Angeblicher Kumpel soll gefahren sein

Düren (ots)

Am Dienstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Gürzenicher Straße. Ein Pkw prallte gegen einen geparkten Wagen und überschlug sich anschließend. Der Unfallverursacher behauptete zunächst, er sei nur Beifahrer gewesen.

Gegen 12:30 Uhr kam es zu einer Kollision eines auf der Gürzenicher Straße in Richtung Monschauer Straße fahrenden Autos mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Das fahrende Fahrzeug überschlug sich hiernach und blieb auf dem Dach liegen. Aus dem Wagen kletterte sodann ein Mann, der gegenüber Zeugen und später den Polizeibeamten behauptete, er selbst sei lediglich der Beifahrer gewesen. Angeblich sollte ein Bekannter am Steuer gesessen haben, von dem nun jedoch jede Spur fehlte.

Noch vor Ort konfrontierten die zur Unfallaufnahme eingesetzten Polizisten den 25-jährigen Mann aus Wuppertal mit dem Vorwurf, er selbst sei gefahren - ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zu dem Vorwurf, selbst am Steuer gesessen zu haben, äußerte er sich nicht, beschimpfte stattdessen eine Zeugin und verhielt sich zunehmend respektlos den Beamten gegenüber.

Dem leicht verletzten Wuppertaler wurde eine Blutprobe entnommen. Nach seiner Vernehmung beim Verkehrskommissariat wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Das von ihm genutzte Auto gehörte einer Bekannten, die versicherte, nichts von der Spritztour des 25-Jährigen gewusst zu haben. Der Wagen wurde sichergestellt. An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro.

