Polizei Düren

POL-DN: Frontalzusammenstoß auf der B 477

Nörvenich (ots)

Im morgendlichen Berufsverkehr wurden am Dienstag zwei Menschen leicht verletzt, als sie mit ihren Autos zusammenstießen.

Kurz nach 07:00 Uhr befuhr eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die B 477. Sie kam aus Richtung Kerpen und beabsichtigte, nach links auf die Oswald-Boelcke-Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eigenen Angaben zufolge einen ihr auf der Bundesstraße entgegenkommenden Wagen. Dessen Fahrer, ein 22-Jähriger aus Merzenich, hatte zwar noch versucht, seinen Pkw abzubremsen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 20000 Euro. Die Unfallbeteiligten trugen leichte Verletzungen davon, Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und polizeilichen Unfallaufnahme war die B 477 in Höhe der Kaserne etwa zwei Stunden lang gesperrt.

