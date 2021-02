Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gartenlaube

Kreuzau (ots)

Unbekannte brachen zwischen Samstag (30.01.2021) und Montag (01.02.2021) in eine Gartenlaube auf einem Grundstück an der Keltenstraße in Winden ein.

Als der Besitzer am frühen Samstagabend den Garten verließ, war noch alles in Ordnung. Am Montagmorgen musste er feststellen, dass der oder die Einbrecher den Zaun zerschnitten hatten, um auf das Gelände zu kommen. Das Schloss an der Laube wurde gewaltsam geöffnet. Nach ersten Feststellungen wurden diverse Werkzeuge entwendet.

Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

