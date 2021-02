Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Fahrerin erfasst zwei Fußgänger - eine Person wird leicht verletzt

Düren (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr eine Autofahrerin einen älteren Mann und seinen Enkel auf einem Fußgängerüberweg an, da sie ihren Wagen nicht rechtzeitig anhalten konnte. Großvater und Enkel blieben unverletzt.

Die 42-jährige Autofahrerin aus Düren befuhr die Kölnstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. An der Kreuzung zur Moltkestraße nahm sie den 68-Jährigen mit seinem sechs Jahre alten Enkel wahr. Die Beiden wollten gerade einen Fußgängerüberweg überqueren. Ihrer Aussage nach bremste die Fahrerin sofort ab, kam aber nicht rechtzeitig zum Stillstand, so dass sie beide Passanten mittig der Fahrbahn auf Kniehöhe erfasste.

Für den Dürener Senioren wurde ein RTW angefordert, der den Mann zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Der Sechsjährige blieb unverletzt.

