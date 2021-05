Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unbekannte entwenden elektrische Zweiräder aus Keller - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau: (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 08:30 Uhr auf bislang unbekannte Weise unberechtigt Zutritt zu den Kellerräumen eines Anwesens in der Perreystraße. Sie brachen die Schlösser mehrerer Kellerabteile auf und entwendeten ein e-Bike und einen e-Scooter im Wert von über 2000,- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den unbekannten Einbrechern aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier in Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell