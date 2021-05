Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: 24-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 24-Jähriger war am Donnerstag nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern stand währenddessen vermutlich auch unter dem Einfluss von Drogen. Gegen 17:45 Uhr verständigte der Inhaber einer Autovermietungsfirma in der Gleisstraße die Beamten des Polizeireviers Hockenheim, nachdem er den 24-Jährigen in einem seiner Mietautos fahrend feststellte. Das Problem an der Sache: Der Mann soll aktuell keinen Führerschein haben! Eine Überprüfung der Polizisten vor Ort bestätigte schließlich die Vermutung des Firmeninhabers. Im Gespräch mit dem jungen Mann ergab sich zudem der Verdacht, dass dieser auch unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Der 24-Jährige musste die Beamten daraufhin auf das Polizeirevier begleiten, wo er freiwillig eine Blutprobe abgab. Das Ergebnis der Untersuchung steht derzeit noch aus. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durfte der junge Mann seinen Nachhauseweg zu Fuß antreten. Wie der 24-Jährige überhaupt an den Autoschlüssel gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Den 24-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einwirkung berauschender Mittel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell