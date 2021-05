Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Radfahrer fährt Auto auf und flüchtet

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 17 Uhr soll in der Hafenstraße ein Radfahrer einem vorausfahrenden VW-Fahrer in das Fahrzeugheck gefahren und anschließend geflüchtet sein. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Radfahrer soll wie folgt ausgesehen haben: zwischen 20 und 30 Jahre alt, sonnengebräunte Hautfarbe, Baseball-Cap und Kopfhörer, trug ein Paket in der Hand

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

